Женщина из Буинского района отметила 95-летний юбилей

В Буинском районе Республики Татарстан в селе Вольный Стан 95-летие отметила Рейхана Гафурова. На празднике собрались все самы близкие люди и представители местной власти, которые поздравили именинницу с днём рождения.

Раньше женщина жила в Ульяновске, но позже перебралась в Татарстан, где её дети. Тут они заботятся о своей возрастной маме.

Праздник проходил в доме Рейханы, где царила особенно теплая атмосфера. Юбиляршу поздравили заместитель руководителя исполнительного комитета района Альберт Валиуллов и глава сельского поселения Рамиль Замалетдинов. Рейхане Гафуровой были вручены поздравительная открытка от президента Владимира Путина, цветы и подарки от главы района в знак уважения и благодарности.

Гости устраили для женщины музыкальное шоу, пели песни, танцевали и читали стихи, а главное одаривали её тёплыми словами.