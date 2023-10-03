Женщин в восемь раз больше: стало известно, какое количество долгожителей сейчас в Татарстане

208 долгожителей насчитывается в Татарстане на сентябрь 2023 года

Министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова сообщила, что в Татарстана на 25 сентября 2023 года насчитывается 208 долгожителей.

Самой пожилой женщине исполнилось 108 лет, она является жительницей Заинска. Самому пожилому мужчине на данный момент 103 года и он проживает в Пестричинском районе.

ПРи этом больше часть долгожителей - женщины, их 187. Мужчин же лишь 21. Зарипова отметила, что в 2018 году насчитывалось 174 долгожителя.