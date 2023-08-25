Зарегистрировано 92 ДТП: в Казани сбили пешехода, двигающегося на красный

В Кировском районе Казани сбили переходившего дорогу на красный сигнал светофора пешехода

На пересечении Залесной и Осиновской 18-летний водитель накануне, 24 августа, сбил пешехода. Известно, что тот переходил дорогу на красный сингал светофора. В результате ДТП 35-летним пострадавшим были получены травмы разной степени тяжести, ему была оказана медицинская помощь.

Всего за прошедшие сутки в Казани было зарегистрировано 92 ДТП. За этот день 600 водителей и 185 пешеходов были привлечены к административной ответственности, при этом в восьми случаях - автомобилистов задержали за управление автомобилем с признаками опьянения.

В городе до 10 сентября проводится профилактическая акция «Внимание дети», которая включает родительские собрания, акции по предупреждению нарушений ПДД, а также популяризацию световозвращающих элементов.