Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Жара вернется в Татарстан уже 6 сентября

В сентябре все-таки будет бабье лето

pixabay

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Жаркую погоду стоит ждать в Республике Татарстан уже 6 сентября 2024 года. В этот день прогнозируется около +26 градусов. И такая погода продлится до середины текущего месяца.

В сентябре все-таки будет бабье лето. Такой подарок погода принесла местным жителям за холодный август. Об этом ТНВ рассказали в Гидрометцентре по Республике Татарстан.

Ранее мы писали о том, что нижнекамская управляющая компания до 26 сентября должна будет привести в порядок подъезды.

Штраф в размере 50 тыс. рублей должен будет выплатить руководитель УК «Жилье» Нижнекамска за плохое состояние подъездов в одном из домов города. Директор был привлечен к административной. Один из собственников написал жалобу в Жилищную инспекцию. Эксперты отправился на место с проверкой. ответственности. Оказалось, что в подъездах долгое время не проводились ремонтные работы.

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