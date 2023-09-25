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· Полина Модестова

Загрузка превысила 90%: из Казани были запущены авиаперелеты за рубеж

Авиакомпания Татарстана «ЮВТ Аэро» запустила полеты за рубеж
Загрузка превысила 90%: из Казани были запущены авиаперелеты за рубеж

pixabay

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Авиакомпания Татарстана «ЮВТ Аэро» приступила к полетам из Казани в Самарканд. Загрузка первого рейса оказалась выше 90%. Если показатель так и будет сохраняться на высоком уровне, то частоту полетов на единственном зарубежном направлении для авиакомпания республики могут удвоить.

Гендиректор авиакомпании «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев заявил, что вариант с Узбекистаном оказался наиболее приемлемым для того, чтобы развивать маршрутную сеть не только по Росси. Он отметил, что с Татарстаном страну связывают деловые отношения, студенты и другие проекты.

Побывав в Самарканде и убедившись, что это туристически привлекательный центр, представители авиакомпании решили, что туристы из Татарстана и других регионов захотят побывать в этом красивом месте, передает слова Петра Трубаева rt.rbc.ru.

В Казань уже прибыл первый рейс татарстанской авиакомпании из Самарканда. Ранее в Узбекистан из Казани на самолете летели 46 пассажиров и это при том, что максимальная вместимость - 50 кресел. В обратном же направлении летели 35 человек.

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