Зафиксирован рост на 56,8%: опубликованы данные по динамике промышленного производства в РТ

Данные по динамике промышленного производства в РТ были опубликованы Татарстанстатом

В июле 2023 года объемы промышленного производства в РТ выросли, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. на 3,3%. Если же сравнивать с прошлым месяцем - июнем 2023 года, то было зафиксировано снижение на 1,4%. За семь же месяцев 2023 года индекс промышленного производства вырос на 3,8% по сравнению с январем-июлем 2022 года.

фото: Татарстанстат

Отмечается, что в июле 2023 года на рост индекса промышленного производства влияние оказало увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях, добыче полезных ископаемых и в отраслях, которые непосредственно связаны с водоснабжением и водоотведением, ликвидацией загрязнений и утилизацией отходов.

Обрабатывающие производства в июле 2023 года показали рост на 4,7%, если сравнивать с июлем прошлого года, а отрасли, связанные с водоотведением и водоснабжением - на 24,8%. Если говорить о сырьевом секторе - объемы добычи полезных ископаемых увеличились на 1%, если сравнивать с июлем 2022 года.

При рассмотрении обрабатывающих производств можно заметить максимальные темпы роста при сравнении тех же периодов в отраслях, связанных с выпуском компьютеров, электронных и оптических изделий - рост на 56,8%. На 55,8% выросли показатели в ремонте и монтаже машин и оборудования, а в выпуске электрооборудования - на 53%.

Выработка пара и горячей воды, если сравнивать с июлем 2022 года, выросла на 1,9%, а генерация электроэнергии снизилась на 1,3%.