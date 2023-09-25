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· Полина Модестова

Задача - вернуть титул культурной столицы Поволжья: у управлений культуры и спорта Нижнекамска новые руководители

Назначены новые руководители управлений культуры и спорта в Нижнекамске
Задача - вернуть титул культурной столицы Поволжья: у управлений культуры и спорта Нижнекамска новые руководители

pixabay

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В Нижнекамске и. о. начальника управления культуры исполкома стала Инга Багавиева. За спорт же в городе теперь будет отвечать Алексей Урезов. Глава Нижнекамска Рамиль Муллин уже представил новых руководителей коллегам на еженедельном аппаратном совещании.

Муллин отметил, что у Багавиевой достаточно серьезный опыт работы, начиная от промышленности, затем работа в орготделе администрации, руководителей дошкольного управления. Он напомнил, что раньше у Нижнекамска был титул культурной столицы Поволжья и сейчас задача - вернуть его.

Новый глава управления физической культуры и спорта на протяжении долгого времени занимался тренерской деятельностью, а с 2011 году возглавляет спортивную школу «Динамо».

Муллин представил также и и.о. начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №11, которым стал Алексей Абакумов. Бывший же руководитель Айдар Байрамов возглавил налоговую службу Дагестана.

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