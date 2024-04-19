Заблокированы аккаунты 10 пользователей в Казани за передачу аккаунтов СИМ детям
Екатерина Елисеева
В Казани с начала сезона проката электрических самокатов оказались заблокированы аккаунты 10 пользователей за то, что те передали их детям. Об этом рассказали в ГИБДД Республики Татарстан.
Прокатчики средств индивидуальной мобильности также наказывают пользователей за езду 2 и более человек на одном самокате и за управление транспортом до 18 лет. В настоящее время некоторые операторы вводят тестирование на знание правил дорожного движения в приложении. Планируется сделать эти действия обязательным для пользователей.
Ранее мы писали о том, что Альметьевский молкомбинат обратился в УФАС Татарстана после сюжета на НТВ.
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