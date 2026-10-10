Новости Татарстана

За рейды по мигрантам в Татарстане завели 170 уголовных дел

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Свыше двух тысяч административных протоколов составили за девять дней рейдов в Татарстане, еще более 170 уголовных дел возбудили по итогам проверок. Об этом сообщили в МВД по республике.

Второй этап федеральной профилактической операции «Нелегал – 2026» проходил в регионе с 1 по 10 октября. Сотрудники полиции вместе с представителями других ведомств работали в местах, где чаще всего собираются иностранцы. Именно там и выявляли тех, кто находился в стране незаконно.

Помогали и технические средства. Через систему «Безопасный город», а также за счет контроля за оказанием государственных услуг иностранцам полицейские усилили системную работу с мигрантами из реестра контролируемых лиц — теми, кто живет в России без законного основания.

Досталось и тем, кто помогает нарушителям. К ответственности привлекли финансовую организацию, которая оказывала услуги иностранцу из реестра контролируемых лиц.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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