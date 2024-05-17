За 4 года РТ выделит на молодежь 24,3 млрд рублей

В течение 4 лет в республике Татарстан будет выделено 24,3 миллиарда рублей на поддержку молодежи. Однако решение об этом пока проходит проверку на предмет коррупционных нарушений.

Второй этап программы направлен на увеличение доли молодежи в трудовом потенциале региона до 40%. К 2027 году планируется, чтобы доля участников волонтерского движения составила 8,9%.

За годы реализации программы планируется увеличить участие сельской молодежи в социально-экономическом развитии населенных пунктов до 80,1%.

Предусмотрено развитие инфраструктуры. Капитальный ремонт 12 детских лагерей — одна из задач. Однако количество модернизированных молодежных клубов будет сокращено с 9 до 5.

Первый этап программы охватывает период с 2019 по 2023 годы. За это время израсходовано 25,9 миллиарда рублей, причем основная часть средств – 24,1 миллиарда – выделена из республиканского бюджета.