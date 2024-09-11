За 2 месяца в Татарстане перехватили 168 сигналов об угрозе БПЛА

За 2 месяца в РТ специалисты зафиксировали 168 сигналов об угрозе БПЛА. Об этом сообщили на форуме Kazan Digital Week.

В системе на специальном предприятии Татарстан есть командный пункт с инфопанелями, по которым можно отслеживать беспилотные летательные аппараты. Специалисты взаимодействуют с больше чем 540 начеленными поселениями и 25 районами региона.

Кроме того, в системе раннего обнаружения БПЛА есть специальные спортивные воздушные суда малой авиации, пишет «Вечерняя Казань».

Ранее мы писали о том, что в Татарстане подорожали говядина со свининой и молочная продукция. Сотрудники Росстата по Татарстану составили таблицу с новыми ценами на товары. Исследование проводилось в период с 26 августа по 2 сентября 2024 года. Стало известно, что цены упали все овощи, кроме огурцов. Также, Заметно снизились цены на картофель и капусту.