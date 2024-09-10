В Татарстане подорожали говядина со свининой и молочная продукция

Сотрудники Росстата по Татарстану составили таблицу с новыми ценами на товары. Исследование проводилось в период с 26 августа по 2 сентября 2024 года.

Выяснилось, что теперь говядина стоит – 532,41 руб/кг, а не 530,45; свинина – 305,36 руб/кг вместо 305,08 руб/кг. При этом, цены незначительно снизились на курицу и сосиски. Стоимость баранины не изменилась – 750,04 рубля.

Кроме того, в местных магазинах дороже стала молочная продукция, в том числе творог. который подорожал на 3 руб/кг.

Подешевели яйца – 10 штук теперь стоят 94,41 рубля, а не 95,42.

Помимо этого, цены упали все овощи, кроме огурцов – 98,53 рубля (ранее 96,92 руб.). Заметно снизились цены на картофель и капусту – практически на 3 рубля.

Ранее мы писали о том, что в Челнах с 14 сентября по 29 декабря пройдут еженедельные сельхозярмарки.