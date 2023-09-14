Выступил на ежегодном послании Государственному совету: стало известно, чему в РТ будет посвящен 2024 год

2024 год в Татарстане объявлен Миннихановым Годом научно-технологического развития

Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Государственному совету региона заявил, что 2024 год в республике будет объявлен Годом научно-технологического развития.

Напомним, что этот год, 2023, в Татарстане был объявлен Годом национальных культур и традиций. Решение было принято в октябре прошлого, 2022, года. Тогда Рустам Минниханов заявил, что решение принято с учетом важности сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также продолжение Года культурного наследия народов России.

До этого в Татарстане объявляли год цифровизации, год родных языков и народного единства, год столетия ТАССР, год рабочих профессий и другие.