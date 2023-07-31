Вышел на сап-прогулку: в Татарстане нашли утонувшего мужчину

В Татарстане на Волге упавшего с сапборда 30 июля мужчину нашли мертвым

По единому номеру экстренных служб 112 днем 30 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в селе Нижний Услон у пристани Садовой на Волге утонул мужчина.

На место прибыла водолазная группа ЗПСО №2, специалисты которой обследования 1 500 квадратных метров акватории. Тело погибшего мужчины 1987 года рождения было извлечено в 30 метрах от берега, с глубины в пять метров.

Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. По предварительной информации, мужчина упал с сапборда. Во время катания он, предположительно, находился в состоянии опьянения. Отмечается также, что данное место не было оборудовано для купания.