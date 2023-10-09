Вышел на прогулку и остановилось сердце: скончался бывший председатель госкомитета по кинематографии РТ

В Казани 8 октября умер экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Бывший председатель госкомитета по кинематографии Татарстана Зуфар Бухарев скончался на 79-м году жизни, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на председателя союза кинематографии РТ Ильдара Ягфарова. С его слов, мужчина вышел на прогулку с супругой и вдруг ему стало плохо, после чего остановилось сердце.

Напомним, что Бухарев был одним из идейных вдохновителей фестиваля Мусульманского кино «Золотой Минбар». Под его руководством в 2004 году провели первый кинофестиваль.

Прощание с покойным про дет завтра, 10 октября. О времени и месте похорон сообщат сегодня.