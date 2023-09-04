Выросла на 16%: в Татарстане средняя зарплата в 2023 году превысила 57 тысяч рублей

В Татарстане с начала 2023 года реальная зарплата увеличилась на 11,5%

В докладе «Социально-экономическое положение Республики Татарстан», который был опубликован Татарстанстатом, говорится, что в республике реальная заработная плата, которая рассчитана с учетом инфляции, в январе - июне 2023 года выросла на 11,5%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

На этой неделе также стало известно, что в татарстане за семь месяцев 2023 года средняя зарплата составила 57 490 рублей, что на 16,4% больше, нежели в аналогичный период прошлого, 2022, года.

Судя по данным, опубликованным Росстатом, в первом полугодии 2023 года реальные зарплаты выросли на 6,8% в годовом выражении. Если говорить про среднемесячную начисленную заработную плату работников организаций в июне 2023 года, то она составила 76 604 рубля, что на 14,1% выше в годовом выражении.