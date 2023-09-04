Новости Татарстана
· Полина Модестова

Выросла на 16%: в Татарстане средняя зарплата в 2023 году превысила 57 тысяч рублей

В Татарстане с начала 2023 года реальная зарплата увеличилась на 11,5%
Выросла на 16%: в Татарстане средняя зарплата в 2023 году превысила 57 тысяч рублей

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

В докладе «Социально-экономическое положение Республики Татарстан», который был опубликован Татарстанстатом, говорится, что в республике реальная заработная плата, которая рассчитана с учетом инфляции, в январе - июне 2023 года выросла на 11,5%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

На этой неделе также стало известно, что в татарстане за семь месяцев 2023 года средняя зарплата составила 57 490 рублей, что на 16,4% больше, нежели в аналогичный период прошлого, 2022, года.

Судя по данным, опубликованным Росстатом, в первом полугодии 2023 года реальные зарплаты выросли на 6,8% в годовом выражении. Если говорить про среднемесячную начисленную заработную плату работников организаций в июне 2023 года, то она составила 76 604 рубля, что на 14,1% выше в годовом выражении.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

2 часа назад

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Новости Казани

день назад

Бесплатное выступление Димы Билана в Казани: стало известно расписание

травля тараканов город москва

Новости Татарстана

день назад

Автобусы "Казань-Ульяновск" начнут ходить ежедневно

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

«Лепим, деремся и порхаем»: чем заняться этой осенью в Казани

фотосессия в парке в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запустят сервис для онлайн-собраний садоводов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане открыли сезон охоты на пернатую дичь

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане упал мотодельтаплана: есть пострадавшие

Новости Казани

день назад

Спасскую Башню Казанского Кремля отреставрировали за 520 миллионов рублей

Новости Татарстана
день назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Татарстана

33 минуты назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах

Новости Татарстана

3 часа назад

Нарушили условия пребывания: в Татарстане выдворили почти тысячу мигрантов

Новости Татарстана

3 часа назад

Итоговая опрессовка: в Челнах с 5 по 15 сентября будут отключать горячую воду

Новости Татарстана

3 часа назад

«Мебель будет очень современная»: студентка КФУ получили грант на создание национальной мебели
«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани
Новости Казани
23 минуты назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Новости Казани

4 часа назад

Вспыхнул на остановке: в Казани трамвай загорелся из-за обрыва провода

Новости Татарстана

4 часа назад

Сохранится больше недели?: в Татарстане будет держаться тепло в сентябре

Новости Татарстана

5 часов назад

Позволит держать безопасную дистанцию: спецразметка поставляться на трассе М-12
Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города