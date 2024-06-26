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Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Помимо этого, в РТ уже 338 ребят, которые получили по ЕГЭ 100 баллов

Екатерина Елисеева

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Выпускница школы №20 из Альметьевска Анастасия Князева получила 100 баллов на ЕГЭ по 3 предметам: литературе, русскому языку и английскому языку. Такого не было в регионе 3 года. Кроме того, сейчас известно о том, что уже 17 человек получили 200 баллов по 2 экзаменам. Об этом рассказали в Министерстве образования и науки по Татарстану.

Помимо этого, в РТ уже 338 ребят, которые получили по ЕГЭ 100 баллов.

В Татарстане 200 баллов по 2 предметам получили 17 выпускников, в частности Мария Золотухина из школы №6 в Бугульме, Диана Бакирова из школы №56 в Челнах, Елизавета Кузнецова из школы №3 в Мензелинске, Амир Бареев из лицея имени Булатова Кукмора и Виктория Ковалева из гимназии в п. Уруссу.

Ранее мы писали о том, что нижнекамский блогер Альбина Исмаева спасает одиноких птенцов.

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