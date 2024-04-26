Выехал на встречку: в массовой аварии в Казани госпитализировали водителя легковушки
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В результате массовой аварии в Советском районе региональной столицы водителя легковушки госпитализировали с травмами. Фото с места ДТП появились в социальных сетях.
Все случилось на пр. Альберта Камалеева. Водитель потерял управление, выехал на встречку, столкнулся с грузовиком и другой машиной. Обстоятельства выясняются.
Ранее мы писали о том, что появилось видео смертельного наезда на пешехода в Казани 25 апреля.
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