Выехал на встречку: в массовой аварии в Казани госпитализировали водителя легковушки

В результате массовой аварии в Советском районе региональной столицы водителя легковушки госпитализировали с травмами. Фото с места ДТП появились в социальных сетях.

Все случилось на пр. Альберта Камалеева. Водитель потерял управление, выехал на встречку, столкнулся с грузовиком и другой машиной. Обстоятельства выясняются.

Ранее мы писали о том, что появилось видео смертельного наезда на пешехода в Казани 25 апреля.