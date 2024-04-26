Видео смертельного наезда на пешехода в Казани 25 апреля
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Госавтоинспекция Казани выложила видео жуткой аварии, в результате которой умер пешехода на проспекте Ямашева.
Напомним, вечером 25 апреля водитель автомобиля Peugeot сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
От полученных травм мужчина умер на месте.
Ранее мы писали о том, что в Казани на пр. Ямашева человеку оторвало ногу после удар авто.
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