Новости Татарстана
· Полина Модестова

Выделят больше 2 миллиардов: в Татарстане реализуются проекты "Культура" и "Культурная среда"

На проекты «Культура» и «Культурная среда» в Татарстане направят более 2 миллиардов рублей
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На реализацию проектов "Культура" и "Культурная среда" в 2023 года в Татарстане будет направлено больше двух миллиардов рублей, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова на брифинге в кабинете министров республики.

В Татарстане на национальный проект "Культура" в 2023 года будет направлено больше миллиарда 103 миллионов рублей. Из них почти 693 миллиона - из российского бюджета, а 411 миллиона - из республиканского.

Будет также выделено 686,2 миллиона рублей из бюджета РФ и 391,7 миллиона рублей из бюджета РТ на региональный проект "Культурная среда", Всего около одного миллиарда 77 миллионов. В результате, оба проекта поучат больше двух миллиардов рублей.

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