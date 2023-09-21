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· Полина Модестова

Введены ограничения: организаторы «Театрального Приволжья» рассказали о новых правилах

Организаторы «Театрального Приволжья» рассказали о новых правилах для участников
Введены ограничения: организаторы «Театрального Приволжья» рассказали о новых правилах

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Окружной фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО, открыл прием заявок на пятый сезон. На сайте подать заявку можно будет до 15 ноября. К участию приглашают любительские детские и молодежные труппы со всех регионов Приволжского федерального округа, в том числе и из Татарстана.

Возраст актеров в детских коллективах - от 6 до 17 лет. В молодежном - от 18 до 35. Напомним, что в 2022 году лучшим в номинации «Детские театральные коллективы» на фестивале «Театральное Приволжье» стал спектакль «Волшебные сны Апуша» казанской детской театральной студии «Апуш».

В этом году, для коллективов-заявителей был введен блок требований - критериев ограничения. Принимать участие в фестивале с этого года могут только непрофессиональные коллективы. Помимо того, было введено ограничение на долю участников коллектива из числа ребят, которые обучаются на профильных специальностях. Теперь они не могут играть в спектакле в главных ролях. Все заявки теперь, к тому же, подаются через сайт. Регионам также рекомендовали провести отбор в двухэтапном формате.

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