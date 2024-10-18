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ВТБ выяснил критерии выбора онлайн-банка для бизнеса

По результатам опроса, проведенного ВТБ,* бизне...

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По результатам опроса, проведенного ВТБ,* бизнес-пользователи хотели бы видеть в онлайн-банке календарь с планировщиком задач, обучающие курсы для предпринимателей, возможности по настройке и персонализации в виде виджетов. Помимо этого, решения для ведения бухгалтерского учета и юридические услуги стали самыми востребованными нефинансовыми сервисами для бизнеса, которые клиенты хотят использовать в онлайн-банке. Об этом в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 сообщил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

Обслуживание в дистанционном формате остается предпочтительным способом взаимодействия клиентов с банком. Для большинства удобство использования мобильным и интернет-банком – приоритетный фактор при выборе банка.

Помимо основных операций, которые клиенты чаще всего проводят в онлайн-банке (платежи, просмотр баланса), у клиентов есть потребности в дополнительных сервисах и возможностях. Например, 70% женщин высказали пожелание об усиленной защите от мошенников, а 30% мужчин интересуют сервисы с искусственным интеллектом для упрощения работы, например, создание сайта с помощью AI.

Более 80% корпоративных клиентов используют онлайн-банк ежедневно, при этом 39% клиентов предпочитают работать на ноутбуках, остальные - на смартфонах и планшетах. Только каждый пятый респондент ответил, что пользуется онлайн-банком из дома, 78% опрошенных предпочитают решать финансовые вопросы в своем офисе.

Для половины принявших участие в опросе предпринимателей самое важное в онлайн-банке – это его надежность и скорость выполнения операций. Четверть респондентов сказали, что главное - понятный интерфейс, 15% – оперативная поддержка и 10% – возможность персонализации интерфейса.

«Возможности мобильного и интернет-банка для предпринимателей сегодня позволяют полноценно решать большое количества вопросов бизнеса без посещения банковских отделений. Результаты опроса говорят о том, что пользователей все больше интересуют не только финансовые услуги, но и дополнительные решения для бизнеса, в том числе достаточно узкопрофильные. Так, на Бизнес Платформе ВТБ мы учитываем потребности клиентов, расширяем перечень доступных сервисов и уже в следующем году планируем интегрировать еще больше полезных решений для различных сфер бизнеса», – отметил Спартак Солонин.

* Опрос проведен ВТБ в городах России с населением от 100 тысяч человек среди 100 представителей микро-, малого и среднего бизнеса, пользующихся мобильным или интернет-банком для бизнеса.

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