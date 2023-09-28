Встретили инспекторы с приставами: в Татарстане по штрафам арестовали сотни авто

С начала 2023 года в Татарстане у должников по штрафам арестовали 832 автомобиля

В Татарстане с начала 2023 года судебными приставами было арестовано 832 автомобиля за неуплаченный штрафы ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по республике.

Известно, что в Набережных Челнах. к примеру, владелец автомобиля BMW X4 задолжал 16 просроченных штрафов, которые были им оплачены лишь после того, как в рейде его встретили инспекторы ДПС с судебными приставами и арестовали транспорт.

Приставы рекомендуют не доводить ситуацию до ареста или изъятия личного имуществ и погашать свою задолженность вовремя.