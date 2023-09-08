«Всех финансистов с профессиональным праздником»: глава РТ выложил видео с первого дня работы министром финансов

Минниханов 8 сентября выложил видео первого дня работы министром финансов РТ в 1996 году

Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале опубликовал видео со своего первого рабочего дня на посту министра финансов республики в 1996 году. Под ним он поздравил всех финансистов с профессиональным праздником.

На кадрах будущего главу Татарстану представляет коллективу Фарид Мухаметшин, который на тот момент занимать должность премьер-министра республики.

На тот момент Рустам Минниханов был в должности главы Высокогорного района Татарстана. Министром финансистов Татарстана его назначили 10 ноября 1996 года. Оставался на должности он до 10 июля 1998 года.