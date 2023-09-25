Новости Татарстана
· Полина Модестова

Возможность лучше узнать родные края: участники СВО отправились в круиз по Волги со своими семьями

Участники СВО со своими семьями отправились в круиз по Волге из Казани 24 сентября
Возможность лучше узнать родные края: участники СВО отправились в круиз по Волги со своими семьями

Екатерина Ряполова

Подписаться в Telegram

Участники СВО из Приволжского федерального округа вместе со своими семьями отправились в круиз на теплоходе по Волге из Казани 24 сентября. Всего участие в нем приняли 200 человек. Теплоход пройдет по Великому Волжскому пути. Экскурсия была организована в рамках акции «Своих не бросаем». Она продлится три дня. Пассажиров перед отплытием провожал оркестр.

Мобилизованный Татарстана Андрей Дурман рассказал, что он получил в ходе СВО ранение ноги, из-за чего сейчас находится на лечении. В путешествие же он отправляется впервые и очень благодарен за такую возможность.

Доброволец батальона «Алга» поделился, что сколько он жил в Казани, никогда не был в Свияжске и Болгаре. Поездка для него, как и для его семьи, станет отличной возможность лучше узнать родные края, передает его слова «Татар-Информ».

Во время круиза участникам предстоит посетит Тетюши, Свияжск и Болгар.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане поднимут цены на проезд

Новости Татарстана

16 часов назад

Работникам КАМАЗа вручили государственные награды

дезинфекция тараканов в квартире в москве стоимость

Новости Татарстана

час назад

Загрузка превысила 90%: из Казани были запущены авиаперелеты за рубеж

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

латексная печать в Москве

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец стал "Чемпионов Евразии" по боксу

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане резко выросли цены на топливо

Спортивные новости Казани

час назад

Отметились четыре игрока: ХК Казани «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Новости Татарстана

8 часов назад

Казанский УНИКС обыграл МБА
Лонгриды
2 дня назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Новости Татарстана

час назад

Появятся эковорота: в РТ экологи добиваются запрета на купание в Голубых озерах

Новости Татарстана

час назад

Загрузка превысила 90%: из Казани были запущены авиаперелеты за рубеж

Спортивные новости Казани

час назад

Отметились четыре игрока: ХК Казани «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Новости Татарстана

час назад

Лучший малый объект по России: пешеходный мост в Арске стал победителем премии
Может вступить в силу уже с 1 января: в РТ подорожает социальный проездной
Новости Татарстана
2 минуты назад

Может вступить в силу уже с 1 января: в РТ подорожает социальный проездной

Новости Татарстана

8 часов назад

Казанский УНИКС обыграл МБА

Новости Татарстана

16 часов назад

Работникам КАМАЗа вручили государственные награды

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец стал "Чемпионов Евразии" по боксу
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани