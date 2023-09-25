Возможность лучше узнать родные края: участники СВО отправились в круиз по Волги со своими семьями

Участники СВО со своими семьями отправились в круиз по Волге из Казани 24 сентября

Участники СВО из Приволжского федерального округа вместе со своими семьями отправились в круиз на теплоходе по Волге из Казани 24 сентября. Всего участие в нем приняли 200 человек. Теплоход пройдет по Великому Волжскому пути. Экскурсия была организована в рамках акции «Своих не бросаем». Она продлится три дня. Пассажиров перед отплытием провожал оркестр.

Мобилизованный Татарстана Андрей Дурман рассказал, что он получил в ходе СВО ранение ноги, из-за чего сейчас находится на лечении. В путешествие же он отправляется впервые и очень благодарен за такую возможность.

Доброволец батальона «Алга» поделился, что сколько он жил в Казани, никогда не был в Свияжске и Болгаре. Поездка для него, как и для его семьи, станет отличной возможность лучше узнать родные края, передает его слова «Татар-Информ».

Во время круиза участникам предстоит посетит Тетюши, Свияжск и Болгар.