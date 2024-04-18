Волейболистки «Динамо – Ак Барса» выиграли у «Локомотива» в 1-ом матче финала

Татарстанская команда «Динамо — Ак Барс» в 1 матче финальной серии ЧР на своей площадке со счетом 3:2 выиграла калининградский «Локомотив».

Участница Каракурт в этой игре стала лучшим бомбардиром матча, она набрала 34 очка при 53% реализации атак и показателе полезности + 23. В составе команды из Казани достаточно ярко сыграла нападающая Брайелин Мартинес из Доминиканы: 29 очков с разницей выигранных/проигранных мячей плюс 25. Лазаренко сделала 8 блоков, а Мина Попович — 7.

2-ой матч серии состоится в Казани 19 апреля 2024 года уже с 19:00, пишет Матч.

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