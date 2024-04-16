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Глава Минспорта Татарстана: для школы Алины Загитовой начался поиск средств

Глава Минспорта Татарстана: для школы Алины Загитовой начался поиск средств

Алина Загитова

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При возведении школы фигурного катания профессиональной спортсменки Алины Загитовой учтут все ее требования. Об этом сообщил Минспорта РТ Владимир Леонов, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, договороб открытии школы фигурного катания ьыла достигнута на встрече с фигуристки с раисом региона Рустамом Миннихановым в ходе Петербургского международного экономического форума еще в июне прошлого года.

Есть техническое задание, однако еще не задана сумма, которая нужна для проведения работ.

Ранее мы писали о том, что татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой. Девушка сообщила, что она родила четвертого ребенка родила еще в марте 2024 года.

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