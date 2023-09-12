Влечет за собой изменение родословной: имам мечети рассказал, разрешает ли ислам усыновлять детей

Имам мечети рассказал об усыновлении детей мусульманами - разрешено ли это религией

Наиль хазрат Юсупов, имам мечети «Казан Нуры» рассказал ТНВ, можно ли в исламе усыновлять детей.

Он отметил, что усыновление - это принятие в семью ребенка на правах кровного со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Получается, что приемные родители дают ребенку свою фамилию и считают его родным. Имам заявил, что подобное усыновление, которое влечет за собой изменение родословной человека, в исламе запрещается.

При этом мусульмане могут усыновить ребенка, оформив опекунство над ним, чтобы обеспечить заботу о его физическом и духовном развитии. Наиль хазрат подчеркнул, что опека - это принятие в дом ребенка на правах воспитуемого.