Власти Татарстана направят 18 млрд рублей на обеспечение людей жильем

В 2024 году в Республике Татарстан планируется выделить около 18,5 миллиарда рублей на программу государственной поддержки граждан в обеспечении жильем. Проект постановления Кабинета Министров РТ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно разработанному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана документу, общие затраты на финансирование мероприятий по реализации программы составят 18,5 млрд рублей.

Семьи, участвующие в социальной ипотеке, смогут получить поддержку в виде оплаты первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье при рождении или усыновлении ребенка. На эти цели по программе дополнительно предусмотрено 700 миллионов рублей.

Ожидается, что за год по программе будет построено 161,7 тысяч квадратных метров жилья.