Вирус поражает нервную систему: в Татарстане ребенок заразился клещевым энцефалитом

В Татарстане в августе 2023 года ребенок заразился клещевым энцефалитом

В Набережных Челнах, в Татарстане, опасный клещ впервые за много лет укусил маленькую девочку. Ребенок в результате оказался заражен клещевым энцефалитом. Напомним, что заболевание является очень опасным, может быстро прогрессировать и тяжело протекать. Вирус поражает нервную систему, вызывает паралич и для больного может закончиться фатально.

Чтобы спасти ребенка и стабилизировать его состояние, врачи Челнов приложили невероятные усилия. Девочка жива, но пока что рано говорить о выздоровлении. Специалисты обращают внимание на то, что лучшей профилактикой заражения энцефалита является вакцинация. Помимо этого, напомним, что при обнаружении на себя клеща, не следует сразу отрывать его от кожи - так можно оставить внутри часть его хоботка. При возможности необходимо сдать насекомое в лабораторию на анализы.

Врачи предупреждают, что осенью случаи укуса иксодовых клещей становятся чаще, так как насекомые начинают мерзнуть и ищут тепло уже внутри жилых помещений, отмечает kazan.aif.ru.