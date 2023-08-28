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· Полина Модестова

Вирус поражает нервную систему: в Татарстане ребенок заразился клещевым энцефалитом

В Татарстане в августе 2023 года ребенок заразился клещевым энцефалитом
Вирус поражает нервную систему: в Татарстане ребенок заразился клещевым энцефалитом

pixabay

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В Набережных Челнах, в Татарстане, опасный клещ впервые за много лет укусил маленькую девочку. Ребенок в результате оказался заражен клещевым энцефалитом. Напомним, что заболевание является очень опасным, может быстро прогрессировать и тяжело протекать. Вирус поражает нервную систему, вызывает паралич и для больного может закончиться фатально.

Чтобы спасти ребенка и стабилизировать его состояние, врачи Челнов приложили невероятные усилия. Девочка жива, но пока что рано говорить о выздоровлении. Специалисты обращают внимание на то, что лучшей профилактикой заражения энцефалита является вакцинация. Помимо этого, напомним, что при обнаружении на себя клеща, не следует сразу отрывать его от кожи - так можно оставить внутри часть его хоботка. При возможности необходимо сдать насекомое в лабораторию на анализы.

Врачи предупреждают, что осенью случаи укуса иксодовых клещей становятся чаще, так как насекомые начинают мерзнуть и ищут тепло уже внутри жилых помещений, отмечает kazan.aif.ru.

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