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Вильфанд предрек Татарстану ливни и выход рек из берегов

Об этом рассказал директор гидрометцентра РФ Ро...

pixabay

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Ливни прогнозируются уже в скорые дни в РТ и еще 3 субъектах. Есть вероятность подтопления и выхода речек из берегов. Об этом изданию ТАСС рассказал директор гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист сообщил, что к примеру, в Свердловской области будет длительный дождь. Такие погодные условия отразятся и на реках этого региона, и Татарстана.

Также, как заявил синоптик, в Бурятии в настоящее время жаркая погода, при этом также ожидается ливень. Осадки также будут в Томской области и в других близких регионах Сибири.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах под песню Басты «Неболей» пошел дождь. По информации властей, артиста позвали выйти на сцену в честь юбилея татарстанской транспортной компании.

Кроме того, мы говорили, что в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель».

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