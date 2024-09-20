Ведущая «Ак Барс Шоу» представит РФ на конкурсе красоты в Турции

Ведущая в «Ак Барс Шоу» Анна Семеновых рассказала, что она представит РФ на конкурсе красоты «Miss Aura International 2024». Мероприятие состоится в Турции в период с 5 по 21 октября 2024 года, в Кемере.

В 2023 году представительницей РФ была уроженка Республике Татарстана Рамина Пронина.

Напомним, 19 сентября 2024 года, в «Ак Барс Шоу» провела игру новая ведущая Дина Рахметова.

Ранее мы писали о том, что Минспорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что до конца 2024 года следует найти инвестора для школы фигурного катания А. Загитовой.

Напомним, Алина Загитова — одна в истории РФ и 2-ая в истории фигуристка-одиночница, которая получила все титулы в фигурном катании. Известно, что в декабре 2019 года она объявила о том, что она решила приостановить карьеру в спорте. Сейчас она выступает в самых разных шоу и занимается своими проектами.