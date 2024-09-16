Вадим Никитин стал главой Мамадышского района
Мамадышский муниципальный район РТ
Главой Мамадышского района РТ стал Вадим Никитин. Такое решение вместе приняли местные чиновники во время заседания.
Как рассказал новый глава, теперь на посту он станет развивать сельское хозяйство и производство на территории своего управления в Республике Татарстан. Специалист планирует каждый год увеличивать объем промышленности не меньше чем на 10−15 процентов и ускорять заполняемость действующих промышленных парков.
Депутат поблагодарил руководство региона и татарстанцев за доверие.
Ранее мы писали о том, что детям из Тукаевского района Республики Татарстан после вмешательства прокуратуры выплатили деньги.
Аналогичные нарушения зафиксированы в 5 населенных пунктах. Были возбуждены административные дела.
К счастью, сейчас виновные отдали всю необходимую сумму несовершеннолетним работникам.
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