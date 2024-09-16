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Детям из Тукаевского района после вмешательства прокуратуры выплатили деньги

Были возбуждены административные дела

pixabay.com

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После вмешательства правоохранителей детям, которым не выплачивали заработную плату в ходе летних каникул, вернули денежные средства. Аналогичные нарушения зафиксированы в 5 населенных пунктах. Были возбуждены административные дела.

Мать 15-летнего ребенка сообщила Сhelny-biz.ru, что ее сын месяц трудился в Князевском с. п. подсобным рабочим и получил только часть денег. Прокуратура организовала проверку и выяснила, что в августе исполнительный комитет этого селения взял на работу 5 детей. По срочному трудовому договору, ставка - 19 242 рубля за 8-часовой рабочий день. Дети трудились по 4 часа. Часть денежных средств им выплатили 19 августа 2024 года, а другую – через неделю. Вот только с 16 августа ребята продолжили работать уже по новому договору и деньги им не дали.

К счастью, сейчас виновные отдали всю необходимую сумму несовершеннолетним работникам.

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