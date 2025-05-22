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В Жилинспекции рассказали, что делать при запахе гари

Что делать при запахе газа и как обезопасить дом?

pixabay

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Если вы почувствовали запах газа, не теряйте времени — немедленно звоните по номеру 104 или на горячую линию 112. Это первое и самое важное, что нужно сделать для своей безопасности. Эксклюзивную информацию изданию PROKAZAN предоставили в Жилинспекции Татарстана.

Кто должен следить за газовым оборудованием?

Вся ответственность за техническое состояние газовых приборов в квартире лежит на собственнике жилья. Жилищный кодекс РФ чётко определяет обязательства:

  • Плиты, котлы и водонагреватели должны регулярно очищаться. Перед включением прибора необходимо проверять наличие тяги. Если тяги нет — использовать газ категорически запрещено.
  • Гибкий шланг не должен быть перекручен, натянут или касаться бытовой техники. Использовать можно только сертифицированные изделия.
  • Дети не должны находиться рядом с включёнными газовыми приборами и, тем более, играть с ними.
  • Плита не предназначена для обогрева помещений — использовать её в холодное время года вместо отопления опасно.
  • При проведении ремонта нельзя закрывать газовые трубы в шкафы, гипсокартонные короба или зашивать их в стены. Это мешает вентиляции и затрудняет обнаружение возможных утечек. Аналогично, вентиляционные отверстия в ванной должны оставаться открытыми.

Как часто нужно проводить техосмотр?

Газовые системы в квартире должны проверяться не реже одного раза в год. По итогам осмотра составляется акт, копия которого передаётся жильцам. График проверок размещается на сайте ООО «Газпром трансгаз Казань».

Сколько происшествий произошло за год?

В этом году на территории региона зарегистрировано 177 происшествий, связанных с газом. Из них 44 случая — это пожары. При этом отключение газа производится даже тогда, когда возгорание не связано напрямую с газовым оборудованием.

Примеры происшествий:

В мае в одном из частных домов Тукаевского района случился пожар, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения. В доме отключили газ и установили заглушку.
Зафиксировано 24 случая отравления угарным газом, 9 из них завершились трагически.
Также отмечен один взрыв, 46 случаев с негерметичными соединениями, 17 — подтопление газопроводов, 24 — разрушения дымоходов.
8 происшествий связаны с обратной тягой, а в трёх случаях жители сообщили об угрозе взрыва.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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