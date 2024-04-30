В Зеленодольском районе в результате пожара погиб 60-летний мужчина
МЧС
В Зеленодольском районе Татарстана случился пожар в частном доме в д. Луковское.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ рассказали, что все произошло утром. Огонь охватил 1-этажное здание. Площадь возгорания - 32 кв. м. Во время тушения пламени было найдено тело 60-летнего мужчины.
Причины появления пожара сейчас выясняются специалистами.
Ранее мы писали о том, что 2 сбитых в Татарстане подростков были племянниками виновницы ДТП.
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