В Зеленодольском районе в результате пожара погиб 60-летний мужчина

В Зеленодольском районе Татарстана случился пожар в частном доме в д. Луковское.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ рассказали, что все произошло утром. Огонь охватил 1-этажное здание. Площадь возгорания - 32 кв. м. Во время тушения пламени было найдено тело 60-летнего мужчины.

Причины появления пожара сейчас выясняются специалистами.

Ранее мы писали о том, что 2 сбитых в Татарстане подростков были племянниками виновницы ДТП.