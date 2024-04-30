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2 сбитых в Татарстане подростков были племянниками виновницы ДТП

2 сбитых в Татарстане подростков были племянниками виновницы ДТП

Екатерина Елисеева

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Появились подробности аварии в д. Подгорный Такермен 28 апреля 2024 года.

Тогда автоледи сбила насмерть 3 мальчиков 10, 13 и 17 лет. Выяснилось, что 2 умерших несовершеннолетних - сыновья родной сестры виновника ДТП, пишет «Челнинские известия». Водитель сама является многодетной матерью, у неё 3 детей.

Ранее говорилось, что на даму завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование будет контролировать председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее мы писали о том, что 13-летний ребенок на велосипеде попал под колеса «КАМАЗа» в Кукморе.

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