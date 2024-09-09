В Зеленодольском районе РТ взрослые и дети в цыганском таборе заболели корью

В Зеленодольском районе Татарстана некоторые взрослых и дети заразились корью, все были доставлены в медицинское учреждение. Об этом «Татар-информу» сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

В ведомстве рассказали, что заразившихся госпитализировали. Специалисты уже начали проводить специальные мероприятия в очаге.

Людям, которые контактировали с ними, уже делают прививки от кори. По информации портала, болезнь начала распространяться среди цыган, которые не проходили вакцинацию против кори. Среди потерпевших взрослые и дети.

Ранее мы писали о том, что стало известно о смерти 2 татарстанцев, которые оказались в больнице с лихорадкой Западного Нила. Напомним, что в августе 2024 года, в Республике Татарстан было зарегистрировано 59 случаев заражения лихорадкой. Как итог, 13 человек оказались в медицинском учреждении.