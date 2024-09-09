Умерли 2 татарстанцев, заразившиеся лихорадкой Западного Нила

Стало известно. что умерли 2 татарстанца, которые оказались в больнице с лихорадкой Западного Нила. Об этом KazanFirst рассказал свой источник. Точные причины гибели людей будут известны уже после проведенной экспертизы.

Напомним, что в августе 2024 года, в Республике Татарстан было зарегистрировано 59 случаев заражения лихорадкой. Как итог, 13 человек оказались в медицинском учреждении. Медики оказывали пациентов помощь, однако спасти их, к сожалению, не удалось.

Ранее мы писали о том, что опека проверит женщину из Казани, которая пьяная гуляла с младенцем.

На место происшествия прибыли полицейские. В результате они не смогли ничего сделать и вызвали скорую помощь для того, чтобы доставить мать с ребёнком домой, при этом отметив, что заявление подавать не обязательно, так как вопрос передан в опеку.