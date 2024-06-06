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В Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд

Малыш плакал и все не успокаивался

pixabay.com

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По данным следствия, 6 января текущего года в квартире сожителя Марины Каримовой обнаружили тело малыша. Ребенок умер от кровоизлияния в спинной мозг.

На допросе мама и отчим умершего сообщили, что они играли с ребенком, подкидывая его в воздух. Однако малыш плакал и все не успокаивался. После этого женщина стала его трясти. Именно это и привело к смерти.

Выяснилось, что у Каримовой есть еще 3 детей. На них она лишена родительских прав, пишет "Татар-информ".

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