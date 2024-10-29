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В здании Госсовета РТ проведут ремонт на 56 миллионов рублей

Специалисты планируют заменить автоматический ш...

pixabay.com

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В строении Госсовета Республики Татарстан проведут ремонтные работы на 56 миллионов рублей.

На сайте государственных закупок в тендере говорится, что на эти деньги проведут ремонт опоры на входной группе и сделают обогрев входа.

Кроме того, специалисты планируют заменить автоматический шлагбаум, обновить газон и озеленить участок.

Помимо этого, эксперты проведут работы и по кровле строения. Заказчики работ - ГКУ «Главинвестстрой РТ» и ГБУ «Главстрой Татарстана». Все работы должны будут сделать в срок до 31 мая следующего года.

Ранее мы писали о том, что в Ютазинском районе планируют организовать кумысолечебницу. Об этом рассказал руководитель округа Аяз Шафигуллин. Помимо этого, на территории могут быть организованы занятия иппотерапией. Территория для возведения кумысолечебницы есть, нужен только инвестор.

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