В Ютазинском районе хотят открыть кумысолечебницу
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В Ютазинском районе планируют организовать кумысолечебницу. Об этом рассказал руководитель округа Аяз Шафигуллин.
Бизнесмен Эльвира Кулеева, которая занимается коневодством и изготовлением кумыса, хочет возвести сразу несколько домов для отдыха и проведения кумысолечения. Помимо этого, на территории могут быть организованы занятия иппотерапией.
В этом районе Республики Татарстан в 20 веке уже была открыта кумысолечебница, куда люди приезжали на лечение. Об этом сообщила глава Агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина.
Территория для возведения кумысолечебницы есть, нужен только инвестор.
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