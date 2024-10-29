В Ютазинском районе хотят открыть кумысолечебницу

В Ютазинском районе планируют организовать кумысолечебницу. Об этом рассказал руководитель округа Аяз Шафигуллин.

Бизнесмен Эльвира Кулеева, которая занимается коневодством и изготовлением кумыса, хочет возвести сразу несколько домов для отдыха и проведения кумысолечения. Помимо этого, на территории могут быть организованы занятия иппотерапией.

В этом районе Республики Татарстан в 20 веке уже была открыта кумысолечебница, куда люди приезжали на лечение. Об этом сообщила глава Агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина.

Территория для возведения кумысолечебницы есть, нужен только инвестор.

Ранее мы писали о том, что торговый центр «Мега» отказалась от термального комплекса и кинотеатра. Напомним, что информация об открытии терм появилась с 2023 года. Планировалось ввести их в работу уже осенью этого года.