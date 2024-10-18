В Волго-Вятском банке Сбербанка на 33% выросло число предпринимателей, открывших бизнес после 56 лет

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) и Волго-Вятского банка Сбербанка, которые подвели итоги предпринимательской активности за первые девять месяцев 2024 года, самыми популярными сферами у предпринимателей в возрасте старше 56 лет стали операции с недвижимостью, розничная торговля и грузоперевозки.

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) и Волго-Вятского банка Сбербанка в 2024 году число россиян, решившихся открыть ИП или ООО, увеличилось на 15%. Чаще всего граждане регистрировали бизнес, чтобы заниматься розничной и оптовой торговлей, пассажирскими и грузоперевозками, специализированными строительными работами и строительством зданий, операциями с недвижимым имуществом, а также общепитом. Среди них наибольший прирост показали сферы операций с недвижимостью (+26%), розницы (+22%) и оптовой торговли (+15%).

В 2024 году почти половина новых бизнесов была запущена людьми в возрасте до 35 лет - 44%. При этом мужчины чаще решаются открыть свое дело. Соотношение мужчин и женщин, открывших бизнес, в 2024 году составила 60% и 40%. При это самым «мужским» регионом в 2024 году стала Республика Мордовия – здесь доля предпринимателей составила 65%.

«На территории Волго-Вятского банка Сбербанка аналитики отмечают рост числа предпринимателей старше 56 лет. Среди этой категории наибольший прирост показали сферы: персональных услуг (+100%), пассажирские и грузоперевозки (+44%) и операции с недвижимостью (+42%). Наибольшая доля новых предпринимателей этого возраста зафиксирована в Республике Мордовия и Республике Марий Эл. Соотношение мужчин и женщин в этой категории оказалось практически равным: 51% на 49%», - прокомментировал руководитель АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

Наибольшая доля молодежи, оформившей свой бизнес в 2024 году, проживает в Удмуртской Республике (48%), Республике Мордовия (47%), Чувашской Республике (46%) и Республике Татарстан (45%).

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбер уделяет большое внимание поддержке предпринимательства. Ведь это способствует созданию новых рабочих мест и развитию региональной экономики. И здесь одно из важных направлений – дать возможность бизнесу быстро начать свое собственное дело, без дополнительных расходов и лишних затрат времени. Мы понимаем настолько это важно, поэтому мы развиваем сервисы для бизнеса. С начала этого года 14 тыс. предпринимателей в наших регионах начали свое дело с поддержкой Сбера».

По данным исследования среди регионов присутствия Волго-Вятского банка наибольший прирост по регистрациям бизнеса с начала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года показали Республика Марий Эл (+43%), Кировская область (+35%) и Владимирская область (+27%).

Распределение ИП и ООО в 2024 году составило 88% и 12% соответственно. При этом чаще всего ИП в 2024 году регистрировали предприниматели на территориях Республики Мордовия (92%) и Владимирской области (92%).

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала более 136 тысяч ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в 2024 году.