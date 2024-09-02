2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

В региональной столице РТ на ул. Файзи произошло серьезное ДТП. Свидетели выложили видео с места аварии в социальных сетях.

Можно увидеть, что в дорожное происшествие попали, по предварительным данным, 3 иностранных автомобиля и один отечественный. Машины оказались повреждены.

У одного авто был разбит бампер, а у другого смят капот. Сведений о потерпевших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Помимо этого, в районе съездас моста на Магистральную случилась массовая авария при участии 9 машин. По информации свидетелей, однин автомобиль даже откинуло на трамвайные пути.

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