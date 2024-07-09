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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане жители снова просят перевести часовой пояс на 2 часа

Местная жительница предложила перевести время в РТ как в Башкортостане

pixabay.com

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Жительница Казани сообщила, что часовой пояс, в котором живут люди в регионе следует перевести.

Она заявила, что в Казани в 20:00 уже темно и в 7-8 часов жара, а зимой в 4-5 часов вечера уже темно.

Местная жительница предложила перевести время в РТ как в Башкортостане — то есть на 2 часа от московского. Другая женщина предложила перевести на 1 час вперед, как в Самарской области. Так как каждое утро в комнате очень жарко в 7 часов утра и дальше спать уже некомфортно.

Известно, что возможность перевода часового пояса в регионе специалисты обсуждают не первый год, пишет Инказан.

Ранее мы писали о том, что в воздухе Набережных Челнов экологи не нашли загрязняющих веществ. Обращения появилось в социальных сетях. Воздух исследовали при помощи передвижной эколаборатории, которая способна заметить содержание вредных веществ.

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