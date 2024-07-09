В воздухе Челнов экологи не нашли загрязняющих веществ

В Министерстве экологии РТ рассказали, что специалисты не обнаружили превышений в воздухе Челнов, на которые жаловались люди.

Обращения появилось в социальных сетях. Воздух исследовали при помощи передвижной эколаборатории, которая способна заметить содержание оксида углерода, диоксида азота, аммиака, оксида азота и т.д.

С 5 по 8 июля 2024 года, превышений не было обнаружено.

Ранее мы писали о том, что 5 пляжей в регионе не прошли проверки на качество воды по гигиеническим показателям. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Татарстана.

В ведомстве сообщили, что ответственным юридическим лицам специалисты направили предложения об установке табличек о запрете плавания.

Кроме того, мы говорили, что троллейбусы №1 и 3 с 11 июля будут ходить без кондукторов. Оплатить проезд пассажиры смогут сами картой при помощи валидаторов.