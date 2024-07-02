В Татарстане за выходные насмерть сбили лося и косулю

В Татарстане за выходные дни сбили косулю и лося. Об этом рассказали в пресс-службе государственного комитета региона по биоресурсам.

Первое ДТП случилось на трассе Казань — Оренбург, а вторая авария произошла на дороге Казань — Шемордан. Водители легковушек сбили косулю и лося. Животных умерли, а машины оказались серьезно повреждены.

В государственном комитете Татарстана призвали водителей не превышать скорость и не пропускать знаки. В районе заповедников, заказников или в леса, где есть высокая вероятность миграции животных, следует быть особенно осторожными и снизить скорость.

Ранее мы писали о том, что сотрудника УК оштрафовали на 50 тысяч рублей после жалобы нижнекамца на подвал. По итогам проверки ответственный за строение работник УК «Жильё» был привлечён к административной ответственности.