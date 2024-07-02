Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане за выходные насмерть сбили лося и косулю

Животных умерли, а машины оказались серьезно повреждены

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Татарстане за выходные дни сбили косулю и лося. Об этом рассказали в пресс-службе государственного комитета региона по биоресурсам.

Первое ДТП случилось на трассе Казань — Оренбург, а вторая авария произошла на дороге Казань — Шемордан. Водители легковушек сбили косулю и лося. Животных умерли, а машины оказались серьезно повреждены.

В государственном комитете Татарстана призвали водителей не превышать скорость и не пропускать знаки. В районе заповедников, заказников или в леса, где есть высокая вероятность миграции животных, следует быть особенно осторожными и снизить скорость.

Ранее мы писали о том, что сотрудника УК оштрафовали на 50 тысяч рублей после жалобы нижнекамца на подвал. По итогам проверки ответственный за строение работник УК «Жильё» был привлечён к административной ответственности.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

19 часов назад

В смертельном ДТП в Казани виноват 33-летний мужчина

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

заделать сеткой отдушины от насекомых

Новости Казани

день назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

циклевка паркета под ключ в Краснодаре

Новости Казани

14 часов назад

Жуткое ДТП у "Корстона" похоже на еще одну страшную аварию

Новости Татарстана

день назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Татарстана

день назад

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Новости Татарстана

день назад

Июль в Татарстане начнётся с жары

Новости Татарстана

23 часа назад

В Кукморском районе 30 июня разбился 57-летний парапланерист
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

Новости Казани

33 минуты назад

В 2 районах Казани за 2 млн рублей благоустроят 7 водоемов

Интересное в Казани

21 час назад

Казанский предприниматель возрождает древние традиции каменного зодчества

Новости Казани

17 часов назад

В Казани 6 июля проведут семейный фестиваль

Новости Татарстана

18 часов назад

Экс-мэр Иннополиса Руслан Шагалеев опубликовал видео переезда в «Сколково»
В Татарстане за выходные насмерть сбили лося и косулю
Новости Татарстана
58 минут назад

В Татарстане за выходные насмерть сбили лося и косулю

Новости Татарстана

20 часов назад

В Казани Porsche столкнулся с каршерингом, машина серьезно пострадала

Новости Казани

20 часов назад

В Казани огонь уничтожил сарай и дерево

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани на Терегулова, 14 и 18 появится новая платная парковка
«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани
Новости Татарстана
4 дня назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани
Дочь Кадырова Айшат получила медаль «За большие заслуги перед татарским народом»
Новости Татарстана
16 часов назад

Дочь Кадырова Айшат получила медаль «За большие заслуги перед татарским народом»