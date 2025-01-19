В Татарстане взяли в единый реестр 27 новых исторических территорий

В прошлом году республика повысила число исторических зданий, которые теперь под охраной. В реестр добавили 27 новых памятников культуры, включая минарет Ново-Слободской мечети в Казани, обладающий федеральным статусом.



50% новых зданий составляют казанские достопримечательности: дом Сомова, Хлебный базар, усадьбы Черноярова и Геркен-Левашова, а также советский аэровокзал 1954 года на улице Патриса Лумумбы.



Сюда включили и особенные территории вне столицы Татарстана: остров-град Свияжск, жилье купцов в Мамадыше и Актаныше, заводы в Чистополе и Верхнем Услоне, религиозные здания.Сегодня в республике в качестве под охраной приходятся 1477 зданий и территорий, что помогает сохранять их при новых застройках в городе.