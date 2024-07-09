В Татарстане выписали 3 пациентов с ботулизмом, 3 остаются в больнице

В инфекционной больнице Татарстана осталось только 3 пациента, которые пострадали от ботулизма. Об этом рассказали в телеграм-канале РКИБ имени Анафонова.

2 пациента лежат реанимации. Один их них находится на искусственной вентиляции легких. Второй лечится в профильном отделении.

Ранее 3 пациента были выписаны из "инфекционки".

Впервые случаи заражения ботулизмом в Казани были зафиксированы 17 июня 2024 года. Всего в республике было 20 случаев заболевания. Людям стало плохо после употребления салата «Лобио с фасолью».

Ранее мы писали о том, что казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма. При этом, после такой покупки мужчина из Татарстана с трудом самостоятельно принимал душ и говорил замедленно. Напомним, из-за зараженной фасоли Алмаза частично парализовало.