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В Татарстане утром 27 сентября на М-7 нашли мертвого медвежонка

Татарстанец заявил, что недалеко должна быть и ...

pixabay.com

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Утром 27 сентября 2024 года, в Актанышском районе РТ недалеко от п. «Совхоз имени Кирова» на автодороге М-7 был найден бездыханный медвежонок. Об этом рассказали «Актаныш-информ».
Зверя на трассе нашел местный житель сегодня утром, передает портал.

Татарстанец заявил, что недалеко должна быть и мама умершего малыша. По этой причине следует быть более бдительными и осторожными во время движения на этом участке трассы.

Ранее мы писали о том, что в Казани студента университета обвиняют в надругательстве над гербом или России, еще он является фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти или вражды.

На заседании 26 сентября 2024 года, он во всем признался. Известно, что молодой человек является студентом 2 курса казанского вуза. Молодой человек был в закрытом телеграм-канале и писал комментарии, которые были направлены на возбуждение ненависти или вражды к одной нации.

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